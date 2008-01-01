Экс-игрок НБА подерется с видеоблогером в андеркарте боя Тайсон - Джонс

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Нейт Робинсон проведет боксерский поединок с видеоблогером Джейком Полом, сообщает "Чемпионат".

Он состоится 12 сентября в андеркарте боя бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом.

Бой между Тайсоном и Джонсом будет рассчитан на восемь раундов. Тайсона к нему будет готовить известный тренер по ММА Рафаэль Кордейро.

В НБА за свою карьеру Робинсон выступал в составе "Нью-Йорк Никс", "Бостон Селтикс", "Оклахома-Сити Тандер", "Голден Стэйт Уорриорз", "Чикаго Буллз", "Денвер Наггетс" и "Лос-Анджелес Клипперс". В регулярных чемпионатах на его счету 618 поединков, в которых он набирал 11 очков, совершал 2,3 подбора и раздавал три передачи в среднем.

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