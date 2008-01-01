"Я возвращаюсь". Майк Тайсон представил промо к бою с Роем Джонсом

О поединке двух легенд стало известно накануне.

Майк Тайсон. Фото: DAZN©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Вчера 08:16

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе 54-летний Майк Тайсон (50-6, 44 КО) представил видеоролик к бою со своим соотечественником - экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях 51-летним Роем Джонсом-младшим (66-9, 47 КО), сообщают Vesti.kz.

О поединке двух легенд мирового бокса стало известно накануне. Он пройдет 12-го сентября в Лос-Анджелесе. Ожидается, что к нему будет приурочен десятисерийный документальный фильм.

"Я возвращаюсь", - подписал Тайсон промо в своем твиттере.

 

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Метки:
Тайсон Майк
Бокс Профи-бокс
0
Вчера 08:16
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