"Я возвращаюсь". Майк Тайсон представил промо к бою с Роем Джонсом

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе 54-летний Майк Тайсон (50-6, 44 КО) представил видеоролик к бою со своим соотечественником - экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях 51-летним Роем Джонсом-младшим (66-9, 47 КО), сообщают Vesti.kz.

О поединке двух легенд мирового бокса стало известно накануне. Он пройдет 12-го сентября в Лос-Анджелесе. Ожидается, что к нему будет приурочен десятисерийный документальный фильм.

"Я возвращаюсь", - подписал Тайсон промо в своем твиттере.

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