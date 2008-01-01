Объявлена дата боя Майк Тайсон - Рой Джонс

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6, 44 КО) проведет бой со своим соотечественником - экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом-младшим (66-9, 47 КО) 12-го сентября, сообщает ESPN.

Ожидается, что поединок состоится в Лос-Анджелесе. Он будет показан в системе платных трансляций, а также на мультимедийной платформе Triller.

Уже известно, что боксеры будут использовать 12-унциевые перчатки.

Напомним, 54-летний Тайсон последний бой на профессиональном уровне провел в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду. Что касается 51-летнего Джонса, последний профессиональный бой он провел в феврале 2018 года, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона.

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