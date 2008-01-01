Геннадий Головкин показал тренировки на пляже

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) поделился фрагментами своего тренировочного лагеря, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец опубликовал видео в своем аккаунте в Instagram.

"Пляжные тренировки", - написал GGG.

Отметим, что вместе с боксером на тренировках присутствовал российская звезда хоккея из НХЛ Илья Ковальчук, с которым они часто занимаются вместе в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, ожидается, что осенью Головкин проведет защиту титула против обязательного претендента из Польши Камила Шереметы.

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