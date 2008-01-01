Немецкий супертяж решил лишить тренировавшегося с GGG британца суперпоединка

Уже в эти выходные проспект супертяжелого веса из Великобритании Джо Джойс перед мегафайтом с соотечественником Даниэлем Дюбуа проведет промежуточный бой. Он пройдет в Лондоне и рассчитан на десять раундов.



Со статусом "промежуточный" не согласен его оппонент в лице немца Майкла Валлиша. Он задумал лишить Джойса большого боя с Дюбуа, выйдя в ринг вместо Джо.



"Наш план состоит в том, чтобы разрушить битву между Дюбуа и Джойсом. Мы с Пфайфером решили, что сменим их в ринге в том крутом поединке, а затем кто-то из нас выйдет против Фьюри. Вот наш план.

Джойс слишком самоуверен. Но он никогда не должен недооценивать меня. Я старый волк в этом деле. И переоценка себя всегда скажется негативно. Все увидите в ринге", - цитирует Валлиша BoxingScene.

К слову, упомянутый немецкий боксер Эрик Пфайфер сразится с Дюбуа. Их бой намечен на август.



Отметим, что из-за пандемии был перенесен бой между Джойсом и Дюбуа, который считается одним из самых ожидаемых среди проспектов супертяжелого веса. Оба обладают возможностью пробиться на вершину дивизиона. И многое решится в их очном поединке. Предварительно они сойдутся в ринге в октябре этого года.



Напомним, в профи Джойс дебютировал в октябре 2017 года в статусе серебряного призера Олимпиады-2016, на которой в полуфинале победил казахстанца Ивана Дычко.



Также Джойс в свое время тренировался с чемпионом мира по версиям IBF и IBO из Казахстана Геннадием Головкиным. Их пути пересекались в лагере у Абеля Санчеса. На данный момент оба прекратили с ним сотрудничество.

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