Суперчемпион мира из Казахстана, или кто прокладывал себе боксерский путь через Беларусь

Девять лет назад будущая звезда в легчайшем весе Жанат Жакиянов выиграл досрочно поединок у проспекта из Беларуси Дмитрия Агафонова, а затем добыл мировой титул. По пути известного соотечественника могут пройти еще несколько казахстанцев. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.



Перед боем в Минске казахстанец Жакиянов, конечно, имел опыт выездных боев, ведь побеждал не только на родине, но и в России, Таиланде, Швейцарии, Узбекистане и Великобритании, но поражение от местного боксера могло осложнить его карьеру. Белорус Агафонов ведь тоже шел уверенно - восемь побед подряд.







Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде, а после еще нескольких побед Жакиянов вышел на титульные противостояния. Первым поясом казахстанца был титул EBU, или европейского чемпиона в легчайшем весе, который он добыл после нокаута в бою с Каримом Гуэфри из Франции.



И снова для разогрева был выбран Минск. Сначала казахстанец техническим нокаутом победил Юрия Воронина, а затем поехал выигрывать у Гуэфри. В третий раз Жакиянов наведался в Беларусь в сентябре 2014 года, чтобы встретится с грузинским проспектом Гаги Эдишерашвили.



Оппонент не знал поражений в семи боях, но был нокаутирован уже в концовке первого раунда. Этот поединок стал одним из последних, которые провел казахстанец Жакиянов. В ноябре 2015 года он станет "временным" чемпионом по версии WBA, а в течение 2017-го выиграет, а затем и потеряет титул суперчемпиона этой организации.







Новое поколение казахстанских боксеров может повторить яркий спортивный путь Жакиянова. Некоторые проспекты предпочитают строить карьеру в России или США, но и Беларусь может стать трамплином для выхода на большие бои. Несколько лет назад это доказал наш экс-чемпион мира.



26 июля Минске первый вечер бокса с участием казахстанцев - одним из заметных боев станет дебют чемпиона Азии Бека Нурмаганбета. В другом событии 4 августа на ринг выйдет супертяжеловес Жан Кособуцкий, который выиграл 13 профессиональных встреч подряд. Возможно, что кто-то из них повторит звездный путь Жаната Жакиянова.



Фото: Mike Jackson© (1) и личного архива Рикки Хаттона (2)

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