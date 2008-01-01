У чемпиона Азии по боксу из Казахстана сменился соперник по дебюту в профи

Чемпион Азии по боксу Бек Нурмаганбет получил нового соперника для первого поединка на профессиональном ринге, сообщает промоутерская компания Suleimen Promotions.

Дебют казахстанца состоится на вечере бокса 26 июля в Минске (Беларусь). Формат поединка - шесть раундов в лимите полутяжелого веса.

Изначально соперником Нурмаганбета должен был стать представитель Грузии Зура Мекерешвили, но за три дня до боя оппонент сменился - теперь им стал Тамас Ласка из Венгрии.

Напомним, что в главном бою этого шоу обладатель второстепенных титулов WBO Global, WBC Asia и WBA International во втором среднем весе Айдос Ербосынулы проведет защиту своих поясов. Его соперником станет немец нигерийского происхождения Нуху Лаваль.

22-летний Нурмаганбет в апреле 2019 года стал чемпионом Азии в весе до 81 килограмма. Из-за травмы он пропустил сентябрьский чемпионат мира, где "золото" сенсационно взял заменивший его Бекзад Нурдаулетов.

В июне Нурмаганбет объявил о переходе в профи и своем уходе из сборной Казахстана, а в начале июля он подписал контракт с Suleimen Promotions.

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