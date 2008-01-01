Головкин и "Канело" договорились о третьем бое

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (53-1-2, 36 КО) договорились о проведении третьего боя. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.



По информации источника, стороны достигли соглашения несколько месяцев назад. Сам поединок предварительно планируют на май 2021 года.



Ранее стало известно, что гонорар "Канело" в трилогии составит 45 миллионов долларов, тогда как Головкин заработает на 15 миллионов меньше.



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До этого соперники проведут по бою осенью. Так, Головкин в октябре-ноябре проведет защиту титула против обязательного претендента из Польши, а "Канело" 12 сентября встретится с "суперчемпионом" WBA во втором среднем весе британцемНапомним, что предыдущие два боя антагонистов состоялись в сентябре в Лас-Вегасе: в 2017 году первый закончился спорной ничьей, а годом позже минимально победил Альварес, который сейчас владеет титулами WBA (Super) и WBO (Regular) в среднем дивизионе и WBA (Regular) во втором среднем.