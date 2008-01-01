"А вы тренируйте меня как мальчика!". Одна из самых сильных женщин Евразии - о пауэрлифтинге и силовом экстриме

Можно ли девушке совмещать тяжелые физические упражнения, например, двигать тракторы, и при этом оставаться по-настоящему "обаятельной и привлекательной"? На этот вопрос ведущему проекта "Другой ты" Валихану Тену отвечает одна из самых сильных женщин Евразии, чемпионка мира, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, чемпионка Казахстана, чемпионка и рекордсменка России по силовому экстриму (трек-пул трактора 10 тонн) Дарья Нестерова.



- Привет, Дарья! Я знаю, что ты начинала с прыжков в высоту и даже имеешь звание кандидата в мастера спорта по легкой атлетике. Как случилось, что ты поменяла легкую атлетику на тяжелую и завоевала все, что можно в "Стронге" и в пауэрлифтинге?



- Я родом из Балхаша, там и начала заниматься спортом. К сожалению, моя карьера в легкой атлетике закончилась травмой: я получила защемление позвоночника и оставила этот вид спорта. Пять лет назад я переехала в Алматы, стала ходить в тренажерный зал и потихоньку увлеклась пауэрлифтингом. Просто так мне тренироваться было неинтересно, потому что с восьми лет я находилась в большом спорте, участвовала в соревнованиях. Я подошла к тренеру по пауэрлифтингу Алексею Сивоконю и попросила позаниматься со мной.



- Я тебя немного перебью, чтобы пояснить: Алексей Сивоконь – непревзойденная звезда мирового пауэрлифтинга, многократный чемпион мира, рекордсмен книги Гиннеса, заслуженный тренер Казахстана. Так что же сказал тебе звездный чемпион?



- Он сказал, что девочек не тренирует. А я ему: "А вы тренируйте меня как мальчика!". Так и начались наши совместные выступления. Четыре года назад я увлеклась силовым экстримом, его еще называют "Стронг" (Strong) - это поднятие больших весов с нестандартным оборудованием: бревна, камни, тяга машин и так далее.







- Что сказал на это тренер?



- Я подошла к нему, говорю: "Такой классный вид спорта, можно я попробую?". Он сказал: "Давай, только без травм!". Я начала заниматься, поехала на чемпионат России и тут же заработала травму руки. Страшно боялась потом ему об этом сказать, три дня не подходила. Но потом, конечно, призналась… В итоге выбыла из строя на полгода, ходила на тренировки, но качала только ноги. Сейчас все нормально.



- Мы вернемся к силовому экстриму, но прежде я хочу, чтобы ты рассказала о своих успехах в пауэрлифтинге. Сегодня ты входишь в тройку самых сильных пауэрлифтеров страны. Насколько это вид спорта тебе дорог, и какие твои планы на 2021 год, когда, надеюсь, мы закончим с пандемией и вернемся к нормальным соревнованиям?



- На самом деле пауэрлифтинг занимает большую часть моей жизни, это моя большая любовь. Что касается планов, то они просто "бешеные" - я надеюсь на самые высокие награды на чемпионатах мирового уровня. Вообще же, моя цель номер один - это вхождение в PRO-дивизион.



- В PRO-дивизионе у нас, в Казахстане, девушек-профессионалок нет вообще, а среди мужчин я знаю только трех спортсменов. Я уверен, что ты скоро получишь профессиональную карту, потому что ты поднимаешь просто сумасшедшие веса. Назови их.



- Присед – 215 килограммов, жим лежа – 115 килограммов (170 килограммов в софт-экипировке) и в становой тяге, которую я не очень люблю – 195 килограммов.



- Я думаю, что большая часть даже мужского населения Казахстана просто ужаснулась, прочитав такие цифры. Тебя не угнетает тот факт, что ты сильней почти всех наших мужчин?



- Может быть и сильней мужчин, но слабей многих спортсменок из PRO-дивизиона. Поэтому я очень хочу туда попасть и равняюсь только на профессионалов.







- Возвращаемся к "Стронгу". Он очень отличается от пауэрлифтинга. Во-первых, непредсказуемостью соперников, во-вторых сложностью упражнений. Если в пауэрлифтинге все движения поступательные и простые "присел-встал", то в "Стронге" - они очень пространственные, комплексные, нестандартные и неадаптированные к человеческому организму. Что тебя привлекает в экстрим-атлетике?



- Как раз вот это разнообразие движений и привлекает. Там постоянно присутствует спортивный кураж, от которого просто кайфуешь. Потом там сильнейшая конкуренция, что называется, вживую. Например, мы выполняем упражнение "Коромысло", где нужно перенести на двадцать метров коромысло весом почти в треть тонны, и моя соперница идет рядом со мной, и я ее обгоняю. То есть я соревнуюсь не с цифрами на табло, как это происходит в тяжелой атлетике, а с живым человеком. Очень все это заводит! Что касается техники, то она в "Стронге" есть, мы ее изучаем. Скажем, нам на тренировках дают 100-киграммовые кеги, и мы их "осваиваем". Другое дело, что наша, женская, техника будет отличаться от мужской, потому что мы весим меньше, чем весит эта кега. И еще момент, который не может не привлекать: "Стронг" - это прежде всего шоу. Оно завораживает зрителя, и мне, конечно, приятно быть главной героиней этого шоу.



- К сожалению, экстремальная атлетика не очень сильно развита у нас в Казахстане. Стронгменов можно пересчитать по пальцам, а стронгвумен, по-моему, ты у нас одна. При этом ты смогла выиграть чемпионат России, где этот вид спорта достаточно популярен, где масса спортсменов, где множество специалистов, тренеров, где экстремальная атлетика признана официальным видом спорта. Как ты умудрилась там выиграть?



- Мой тренер тоже из России, Евгений Гавриленко – он признан самым сильным человеком Российской Федерации. Мы тренируемся дистанционно – я выполняю упражнения, а он следит. Если я где-то халтурю, следует видеозвонок и я получаю нагоняй. До него я выступала только на своем характере: "Я все смогу! Я сильнее всех!". А Гавриленко смог поставить мне технику, и теперь я более уверена в себе, я знаю, что смогу все сделать лучше, чем прежде. Хотя на последнем чемпионате РФ пришлось "включать" и характер. Мне достались такие мощные соперницы, что страшно стало. Я посмотрела на их спины – они больше чем у мужчин! Думаю: "Господи, куда я попала! Я хоть и сильная, но маленькая!". Но собралась и пошла. Когда первое упражнение выиграла, подумала: "Ага! Не такие вы уж и сильные!". И дальше было все делом техники.



- Я знаю, что ты собираешься на Arnold Classic в США. Есть ли какой-то трепет по этому поводу? Насколько комфортно ты там будешь себя чувствовать?



- Я буду прекрасно там себя чувствовать, потому что там веса меньше, чем на чемпионате России, там упор идет больше на скоростную выносливость.



- А почему российские спортсмены никак не могут там подойти к чемпионству?



- Мне кажется, что в Америке атлеты живут спортом. Они профи, это их жизнь. А мы (и россияне тоже) вынуждены где-то работать, чтобы содержать себя. Поэтому и к соревнованиям они подходят более подготовленными, отдохнувшими, а не как мы уставшие, что называется, "от токарного станка".



- Действительно, наши американские коллеги, могут жить только спортом, не думая о зарплате, поскольку имеют за спиной хорошие рекламные контракты. Мы к этому только идем, и наши производители пока не рассматривают спорт как рекламное поле. Тогда как на Западе все крупные компании первым делом для своей рекламы привлекают известных спортсменов, потому что они супермедийные личности. Ты тоже не так давно оказалась на гребне медийной волны?



- Это произошло, в общем, случайно. Я приехала на открытую тренировку в Алматы и не знала, что там будет пресса. А устроители тренировки сделали ее в трамвайном депо. Мне предложили потянуть трамвайный вагон. Я сказала: сначала попробую, а потом, может быть и потяну – все-таки 22 тонны и еще 50 человек в вагоне. Попробовала, вагон тронулся, и так я его 10 метров тянула. У меня есть еще один рекорд – в России я тянула трактор "Беларусь". Меня пригласил для рекламы завод, который выпускает эти тракторы. Чуть не умерла там, честное слово! Трактор, хоть и весит меньше вагона - "всего" 10 тонн, но колеса у него с протекторами, он же не разгоняется! Сдвинешь его с места, а он становится как вкопанный. Ты его снова рывком двигаешь. На последнем рывке у меня аж в глазах потемнело. 8,5 метров я смогла протянуть его. После этого у меня Инстаграм просто зашкалил от подписчиков.



- Вот это как раз тот случай, когда производитель использовал спортсменку для рекламы своей продукции. Побольше бы таких компаний, тогда бы стала экстремальная атлетика у нас по-настоящему популярной.



- Я считаю, что спонсорство – это одна из движущих сил развития любого вила спорта, особенно моих видов. Я уже говорила, что и пауэрлифтинг, и "Стронг" - это шоу. А каждое шоу требует первоначального вложения средств. Зато потом, если шоу удается, о спонсоре узнает весь мир!







