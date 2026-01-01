Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Футзал

Акжунис Тлеубекова

Казахстан  Казахстан
Возраст
22 года
Действующий
Да
Дата рождения
10 октября 2003
Команды
Караганда
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Персонал
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!