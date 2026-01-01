Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Футзал

Сакен Карибаев

Казахстан  Казахстан
Возраст
59 лет
Действующий
Да
Дата рождения
20 октября 1966
Команды
Караганда
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Персонал
