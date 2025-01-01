Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Данил Тимеров

Россия  Россия
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
14 марта 2008
Команды
Сибирские Снайперы (мол)
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!