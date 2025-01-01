Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Баскетбол

Александр Мацилецкий

Казахстан  Казахстан
Возраст
65 лет
Действующий
Да
Дата рождения
13 июня 1960
Команды
Павлодарская область
Вид спорта
Баскетбол
Амплуа
Тренер
