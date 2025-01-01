Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Баскетбол

Александр Литвинов

Казахстан  Казахстан
Возраст
63 года
Действующий
Да
Дата рождения
19 января 1962
Команды
АйРом
Вид спорта
Баскетбол
Амплуа
Тренер
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!