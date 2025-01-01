Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Баскетбол

Глеб Сташков

Россия  Россия
Возраст
34 года
Действующий
Да
Дата рождения
25 августа 1991
Команды
Алматинский Легион
Вид спорта
Баскетбол
Амплуа
Тренер
Живи спортом!