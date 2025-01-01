Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Баскетбол

Камила Жалел

Казахстан  Казахстан
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
20 февраля 2008
Команды
Шымкент
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
157
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
51
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

