Баскетбол

Таисия Бормотова

Казахстан  Казахстан
Возраст
14 лет
Действующий
Да
Дата рождения
8 мая 2011
Команды
Жетысу фарм
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
165
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
58
