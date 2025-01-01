Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Баскетбол

Анастасия Навойчик

Беларусь  Беларусь
Возраст
25 лет
Действующий
Да
Дата рождения
29 мая 2000
Команды
Барсы Атырау фарм
Вид спорта
Баскетбол
Амплуа
Тренер
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!