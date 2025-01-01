Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Баскетбол

Анастасия Калядина

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
8 марта 2009
Команды
Актобе
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
174
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
63
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

