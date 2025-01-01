Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Баскетбол

Ангелина Рамазанова

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
20 ноября 2006
Команды
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
170
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
60
