Баскетбол

Кристина Бакирова

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
1 декабря 2005
Команды
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
165
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
47
