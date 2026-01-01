Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Баскетбол

Илья Смирнов

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
12 августа 2009
Команды
Тайгерс
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
180
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
75
