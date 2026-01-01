Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Баскетбол

Нурасыл Ермеккалиев

Казахстан  Казахстан
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
11 января 2005
Команды
БГО-Арланс
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
188
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
70
