Футбол

Робиньо Ваз

Франция  Франция
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
17 февраля 2007
Команды
Марсель Олимпик
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
