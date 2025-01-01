Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол

Кристиан Мависса

Франция  Франция
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
18 апреля 2005
Команды
Монако ФК
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
