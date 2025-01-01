Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол

Янн Льенар

Франция  Франция
Возраст
22 года
Действующий
Да
Дата рождения
16 марта 2003
Команды
Монако ФК
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

