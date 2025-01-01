Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол

Даниэль Мальдини

Италия  Италия
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
11 октября 2001
Команды
Аталанта
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!