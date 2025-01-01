Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол

Адемола Лукман

Нигерия  Нигерия
Возраст
27 лет
Действующий
Да
Дата рождения
20 октября 1997
Команды
Аталанта
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Живи спортом!