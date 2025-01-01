Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Артемий Соколов

Россия  Россия
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
24 января 2008
Команды
Белые Медведи (мол)
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
