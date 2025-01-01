Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол

Адриа Альтимира

Испания  Испания
Возраст
24 года
Действующий
Да
Дата рождения
28 марта 2001
Команды
Вильярреал
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
