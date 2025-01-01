Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол

Дани Болт

Бразилия  Бразилия
Возраст
26 лет
Действующий
Да
Дата рождения
18 июня 1999
Команды
Карабах
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Живи спортом!