Баскетбол

Ахан Еркегали

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
29 декабря 2006
Команды
Барсы Атырау-2
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
195
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
87
Живи спортом!