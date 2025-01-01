Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Баскетбол

Виктория Регер

Казахстан  Казахстан
Возраст
33 года
Действующий
Да
Дата рождения
18 апреля 1992
Команды
Астана Жастар
Вид спорта
Баскетбол
Амплуа
Персонал
