Баскетбол

Владимир Кучеренко

Украина  Украина
Возраст
36 лет
Действующий
Да
Дата рождения
28 мая 1989
Команды
Астана
Вид спорта
Баскетбол
Амплуа
Тренер
