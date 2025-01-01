Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол

Иньяки Уильямс

Испания  Испания Гана  Гана
Возраст
31 год
Действующий
Да
Дата рождения
15 июня 1994
Команды
Атлетик
Вид спорта
Футбол
Рост, см
186
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
77
Живи спортом!