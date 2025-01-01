Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол

Микель Весга

Испания  Испания
Возраст
32 года
Действующий
Да
Дата рождения
8 апреля 1993
Команды
Атлетик
Вид спорта
Футбол
Рост, см
191
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
86
