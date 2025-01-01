Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Глеб Коптелов

Россия  Россия
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
20 мая 2009
Команды
Спутник (мол) Ал
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
