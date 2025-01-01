Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Хоккей

Владимир Войтюк

Россия  Россия
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
29 апреля 2005
Команды
Амур
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
