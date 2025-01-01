Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Волейбол

Айару Сатыбалды

Казахстан  Казахстан
Возраст
15 лет
Действующий
Да
Дата рождения
10 сентября 2009
Команды
Мангыстау
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
175
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
54
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!