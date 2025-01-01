Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Волейбол

Лейла Зейнулла

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
8 октября 2006
Команды
Мангыстау
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
173
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
67
