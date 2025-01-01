Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Волейбол

Амина Уразбек

Казахстан  Казахстан
Возраст
15 лет
Действующий
Да
Дата рождения
12 апреля 2010
Команды
Мангыстау
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
168
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
55
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

