Волейбол

Айым Ислям

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
9 января 2009
Команды
Астана-2 (н) (фарм)
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
180
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
50
