Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Волейбол

Дениз Баймахан

Казахстан  Казахстан
Возраст
15 лет
Действующий
Да
Дата рождения
1 августа 2010
Команды
Кайсар
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
178
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
55
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!