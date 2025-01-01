Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Волейбол

Диана Жантуган

Казахстан  Казахстан
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
1 июля 2008
Команды
Атырау
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
176
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
66
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Живи спортом!