Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Владимир Жабунин

Казахстан  Казахстан
Возраст
59 лет
Действующий
Да
Дата рождения
21 сентября 1966
Команды
Туран Тайгерс (мол)
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Тренер
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!