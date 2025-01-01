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Футбол

Неманья Мотика

Германия  Германия Сербия  Сербия
Возраст
22 года
Действующий
Да
Дата рождения
20 марта 2003
Команды
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
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