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Футбол

Серик Молдагаиров

Казахстан  Казахстан
Возраст
41 год
Действующий
Да
Дата рождения
30 ноября 1983
Команды
Тараз
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Персонал
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