Волейбол

Алина Дамир

Казахстан  Казахстан
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
22 января 2008
Команды
Кайсар
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
165
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
57
