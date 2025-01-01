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Футбол

Николай Ходаков

Казахстан  Казахстан
Возраст
31 год
Действующий
Да
Дата рождения
25 ноября 1993
Команды
Женис
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Персонал
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