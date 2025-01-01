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Футбол

Антон Гонтов

Казахстан  Казахстан
Возраст
21 год
Действующий
Да
Дата рождения
17 августа 2003
Команды
Астана
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Персонал
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